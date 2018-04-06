Владимир Морозов: «С Савченко и Массо реально соперничать. Мы их обыгрывали»

Владимир Морозов , выступающий в паре с Евгений Тарасовой, сказал, что не видит ничего невозможного в том, чтобы обыгрывать немецкий дуэт Алена Савченко/ Бруно Массо , который в этом сезоне выиграл Олимпиаду и чемпионат мира.

— Как оцените завершившийся сезон? С одной стороны вы стали чемпионами Европы, взяли серебро на чемпионате мира и Олимпиаде, с другой — были и неудачи, и не очень хорошие прокаты.

— Прежде всего рады, что этот трудный сезон закончился. В основном испытываем удовлетворение, хотя понимаем, что не смогли сделать все на 100 процентов. Это спорт, тут есть место ошибкам. Кстати, спокойно уже относимся к неудаче на Олимпиаде. Конечно, очень хотелось, и шанс был большой, но мы только недавно вышли из юниоров, это наше первое четырехлетие во взрослом катании. У нас еще будет следующая Олимпиада, и там уже постараемся учесть все ошибки.

— Уже поняли, что все-таки случилось в произвольной программе в Пхенчхане? Просто волнение или что-то еще?

— Какой-то одной конкретной причины нет. На Олимпиаде все волнуются. В общем, были факторы, которые привели к ошибкам.

— Есть мнение, что у вас была не очень удачная программа. Например, об этом говорил Максим Траньков

— Неправильно говорить об удачности или неудачности программы, когда ты допустил ошибки. Нужно было качественно выполнять элементы, катать чисто, и тогда оценки были бы иными. А так в теории можно говорить что угодно — удачная она или нет. При чистом прокате впечатление могло быть совсем иным.

— Алена Савченко и Бруно Массо феноменально откатали произвольную программу на Олимпиаде и чемпионате мира. Реально ли было с ними соперничать?

— Конечно, с ними можно бороться. Мы их обыгрывали на отдельных стартах и в этом, и в прошлом сезоне. Нет ничего невозможного. Но на чемпионате мира они были объективно сильнее. (Дмитрий ГИРИН)