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«Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы
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«Парадиз» лидирует на ЧМ по синхронному катанию после короткой программы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Двукратный чемпион мира петербургский «Парадиз» выиграл короткую программу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). На втором и третьем местах с минимальным отрывом друг от друга располагаются шведский Surprise и финская команда Marigold Ice Unity.
Ещё один российский участник «Татарстан» из Казани занимает восьмое место.
Синхронное фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция Короткая программа
1. «Парадиз» (Россия) — 76,05. 2. Surprise (Швеция) — 72,83. 3. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 72,61… 8. «Татарстан» (Россия) — 68,32.
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