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Александр Энберт: Уверен, Мозер нас не бросит
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Александр Энберт: Уверен, Мозер нас не бросит 

Советский спорт 4 часа назад
Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, рассказал о том, как изменится подготовка фигуристов к сезону в связи с решением тренера Нины Мозер взять паузу в работе.
«Об этом мы с Ниной Михайловной еще не разговаривали, — приводит Team Russia. — Уверен, впрочем, что она нас не бросит. Даже находясь в творческом отпуске, тренер может составлять планы тренировок и вносить какие-то коррективы в работу.
К тому же у Нины Михайловны очень хорошие помощники. В нашу большую команду — назовем ее Mozer Team, помимо тренеров и фигуристов, входят хореографы, врачи и другие специалисты высокой квалификации».
Напомним, в нынешнем сезоне Забияко и Энберт стали бронзовыми призерами чемпионата России и чемпионата Европы, выиграли серебро командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане и заняли четвертое место на чемпионате мира.
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