Александр Энберт: Уверен, Мозер нас не бросит

«Об этом мы с Ниной Михайловной еще не разговаривали, — приводит Team Russia. — Уверен, впрочем, что она нас не бросит. Даже находясь в творческом отпуске, тренер может составлять планы тренировок и вносить какие-то коррективы в работу.

К тому же у Нины Михайловны очень хорошие помощники. В нашу большую команду — назовем ее Mozer Team, помимо тренеров и фигуристов, входят хореографы, врачи и другие специалисты высокой квалификации».

Напомним, в нынешнем сезоне Забияко и Энберт стали бронзовыми призерами чемпионата России и чемпионата Европы, выиграли серебро командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане и заняли четвертое место на чемпионате мира.