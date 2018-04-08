Наталья Забияко: «Мозер нас не бросит»

— Сезон удался. Мы с Александром Энбертом дебютировали на Олимпийских играх и выиграли серебряные медали в составе команды. Кроме того, на чемпионате Европы мы завоевали бронзу, а на чемпионате мира заняли 4-е место после прошлогоднего 12-го. Я рада. Это был длинный путь, который начался на катке еще в детстве. Пришлось пройти через травмы и другие препятствия.

— Обидно, что не смогли войти в тройку на чемпионате мира?

— Значит, будет стимул работать дальше и стремиться к медалям. Всегда ведь хочется достичь самых высоких результатов.

— Мозер недавно объявила, что хочет уйти в долгосрочный отпуск. Теперь в вашей подготовке что-то изменится?

— Мы после этого с Мозер еще не общались. Встретимся и все обсудим. Нина Михайловна нас точно не бросит. Она что-нибудь придумает.

— А с Владиславом Жовнирским и Робином Шолковым продолжите работать?

— Шолковы больше с Женей Тарасовой и Вовой Морозовым работал. Постоянно с нами был Влад, с которым собираемся продолжить сотрудничество.

— Как относитесь к вероятным изменениям в правилах фигурного катания?

— Совершенно спокойно. Правила меняются каждые четыре года, после Олимпийских игр. Более того, каждый год вносят какие-то коррективы.