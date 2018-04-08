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Наталья Забияко: «Мозер нас не бросит»
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Наталья Забияко: «Мозер нас не бросит» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, подчеркнула, что довольна проведенным сезоном. Также российская спортсменка выразила уверенность, что тренер Нина Мозер продолжит оказывать им помощь, несмотря на паузу в карьере.
— Сезон удался. Мы с Александром Энбертом дебютировали на Олимпийских играх и выиграли серебряные медали в составе команды. Кроме того, на чемпионате Европы мы завоевали бронзу, а на чемпионате мира заняли 4-е место после прошлогоднего 12-го. Я рада. Это был длинный путь, который начался на катке еще в детстве. Пришлось пройти через травмы и другие препятствия.
— Обидно, что не смогли войти в тройку на чемпионате мира?
— Значит, будет стимул работать дальше и стремиться к медалям. Всегда ведь хочется достичь самых высоких результатов.
— Мозер недавно объявила, что хочет уйти в долгосрочный отпуск. Теперь в вашей подготовке что-то изменится?
— Мы после этого с Мозер еще не общались. Встретимся и все обсудим. Нина Михайловна нас точно не бросит. Она что-нибудь придумает.
— А с Владиславом Жовнирским и Робином Шолковым продолжите работать?
— Шолковы больше с Женей Тарасовой и Вовой Морозовым работал. Постоянно с нами был Влад, с которым собираемся продолжить сотрудничество.
— Как относитесь к вероятным изменениям в правилах фигурного катания?
— Совершенно спокойно. Правила меняются каждые четыре года, после Олимпийских игр. Более того, каждый год вносят какие-то коррективы.
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