«Сибирские коньки» золотого отлива

Ставшие традиционными «Сибирские коньки» в последние годы собирают порядка 80-ти юных спортсменов из Омской, Тюменской, Томской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. По ходу турнира фигуристы оспаривают медали в одиночном катании по программам от первого спортивного разряда до мастеров спорта. В первый день турнира спортсмены откатают короткую, а во второй — произвольную программу.

Торжественное открытие соревнований состоится 16 апреля в 15:15. Соревнования будут стартовать с 10:00 в оба дня. Судейскую бригаду возглавит арбитр всероссийской категории Елена Галюкшова.

Год назад турнир среди самых опытных спортсменов завершились победой омичей. «Золото» в женском катании завоевала Мария Шевелёва, а у мужчин лучшим был Лев Цеханович. В состязаниях кандидатов в мастера спорта у девушек победительницей стала наша землячка Анастасия Полонская, а у юношей победу праздновал красноярец Павел Нестеренко. Наконец, у перворазрядников золотые медали примерили омичка Вита Карева и Владислав Вильчик из Северска.