Ещё
«Сибирские коньки» золотого отлива
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сибирские коньки» золотого отлива 

Советский спорт 9 часов назад
Ставшие традиционными «Сибирские коньки» в последние годы собирают порядка 80-ти юных спортсменов из Омской, Тюменской, Томской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. По ходу турнира фигуристы оспаривают медали в одиночном катании по программам от первого спортивного разряда до мастеров спорта. В первый день турнира спортсмены откатают короткую, а во второй — произвольную программу.
Торжественное открытие соревнований состоится 16 апреля в 15:15. Соревнования будут стартовать с 10:00 в оба дня. Судейскую бригаду возглавит арбитр всероссийской категории Елена Галюкшова.
Год назад турнир среди самых опытных спортсменов завершились победой омичей. «Золото» в женском катании завоевала Мария Шевелёва, а у мужчин лучшим был Лев Цеханович. В состязаниях кандидатов в мастера спорта у девушек победительницей стала наша землячка Анастасия Полонская, а у юношей победу праздновал красноярец Павел Нестеренко. Наконец, у перворазрядников золотые медали примерили омичка Вита Карева и Владислав Вильчик из Северска.
Советский спорт: последние новости
Алина Загитова: Есть ли у меня парень? Я маленькая Ирина Гончаренко: Ковтун поставил перед фактом, что вернулся в ЦСКА и катается у Буяновой Мария Бутырская: Российских фигуристок пытаются утянуть вниз вместо того, чтобы к ним подтягиваться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Спортсмен рухнул под штангой8
Муса не пожал руку Гончаренко после замены1
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой341
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение