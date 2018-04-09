Миллион вопросов олимпийской чемпионке

Олимпийская чемпионка Сочи и обладательница серебряной медали в общекомандном зачете по фигурному катанию в Пхенчхане Екатерина Боброва встретилась с учениками школы № 1239.

К встрече ребята готовились заранее: делали газеты, информационные листки по Олимпиаде, готовили выступления, особенно малыши.

Екатерину Боброву школьники встретили громким и раскатистым «Ура!» И тут же посыпались вопросы: давно ли занимается фигурным катанием, как складываются отношения с партнером Дмитрием Соловьевым и, конечно, что собирается делать дальше? — В фигурном катании я с четырех лет, а все из-за моей сестры, — рассказала спортсменка. — Она старше меня на пять лет, и я всегда хотела иметь все, что есть у нее. Однажды пришла к маме и спросила, почему сестра катается, а я нет.

На экране — выступление Екатерины и Дмитрия Соловьева на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Номер наполнен драматизмом. Молодой человек сходит с ума и забывает свою девушку. Она очень хочет, чтобы он пришел в себя, вспомнил об их любви, но понимает, что это невозможно. И все же однажды он возвращается, чтобы попросить прощения и признаться, что любит ее. Но, как это нередко бывает в жизни, оказывается поздно.

— Это произвольный танец, — поясняет Екатерина. — Почти во всех выступлениях фигуристов используется любовная сюжетная линия — так проще передать залу эмоции.

Что касается планов на будущее, Екатерина не стала скрывать — в ближайшее время она сделает паузу в карьере, чтобы уделить больше внимания семье, а еще спортсменка планирует стать мамой.

— Вы сначала занимались одиночным катанием, а что почувствовали, когда впервые встали в пару? — интересуется ученик 5 «Г» Борис Гельфанд

— Мы с Димой катались в одной группе в одиночном катании, — рассказывает Екатерина. — В десять лет он получил травму и собирался заканчивать со спортом. Тогда моя мама предложила ему пойти в танцы на льду, на что Дима с возмущением ответил, что девочку за руку ни за что держать не будет. Но прошло время, и мы оказались в паре.

Поначалу не все шло гладко, признается спортсменка.

— Мы дрались, кусались, — вспоминает Екатерина. — Но нам повезло. На одну из наших тренировок пришла Татьяна Тарасова и услышала, как мы орем друг на друга. Подошла и сказала, что если мы и дальше будем так общаться, ничего у нас не выйдет. И мы оба вдруг как-то сразу поняли, что пока выясняем отношения, другие тренируются.

И больше не ругались. Ведь когда спортсмены выходят на лед, они друг другу должны доверять. Хотя поддерживать друг друга спортсменам стоит всегда.

— Перед выступлением, например, в голову лезут разные мысли, начинаешь себя накручивать, — рассказывает Екатерина, отвечая на вопрос ученицы 6 «Э» класса Анастасии Ермиловой, когда бывает страшнее всего. — Кто-то слушает музыку, кто-то разговаривает с людьми, чтобы ни о чем не думать. Но когда выходишь на лед, все мысли исчезают — четко концентрируешься на том, что делаешь.

Екатерина очаровала всех зрителей. И когда беседа подошла к концу, образовалась очередь за автографом спортсменки.

— Я забыла самое главное, — воскликнула вдруг Екатерина. — Я же привезла медали! Вот он момент настоящего счастья для поклонников! Причем всех возрастов! — Я впервые держу олимпийские медали в руках, — признается учитель английского языка Ирина Кудряшова. — И должна сказать, что впечатление потрясающее!