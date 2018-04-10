Глейхенгауз: времени зря не теряем — ставим новые программы Ерохову

Хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает с группой тренера Этери Тутберидзе , рассказал о работе над новой короткой программой чемпиона мира среди юниоров по фигурному катанию Алексея Ерохова , который в сезоне-2018/19 уже будет выступать среди взрослых.

«Пока наши девчонки в Японии, мы с Этери времени зря не теряем и ставим новые программы к следующему сезону. Несколько отрывков из новой короткой программы Алексея Ерохова! Не судите строго, это только начальные варианты», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме», выложив видео с тренировки.

Видео доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.