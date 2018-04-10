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Глейхенгауз: времени зря не теряем — ставим новые программы Ерохову
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Глейхенгауз: времени зря не теряем — ставим новые программы Ерохову 

Чемпионат.com 7 часов назад
Хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает с группой тренера Этери Тутберидзе, рассказал о работе над новой короткой программой чемпиона мира среди юниоров по фигурному катанию Алексея Ерохова, который в сезоне-2018/19 уже будет выступать среди взрослых.
«Пока наши девчонки в Японии, мы с Этери времени зря не теряем и ставим новые программы к следующему сезону. Несколько отрывков из новой короткой программы Алексея Ерохова! Не судите строго, это только начальные варианты», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме», выложив видео с тренировки.
Видео доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
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