Горшков не знает, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах президента ФФККР 

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков признался, что не знает, будет ли его кандидатура представлена на выборах. На запланированном на 11 апреля исполкоме организации будут определены сроки и программа отчетно-выборной конференции организации.
По словам Горшкова, отчетно-выборная конференция состоится до конца мая. В ходе нее может быть переизбран глава федерации.
— Будете выставлять свою кандидатуру на выборах президента ФФККР?
— Я не знаю, ведь не я же ее выставляю, как организация. Все решим на исполкоме, — заявил Горшков.
Напомним, что олимпийский чемпион-76, шестикратный чемпион мира и Европы Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года. (Игорь НОВИКОВ)