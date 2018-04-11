Липницкая опубликовала откровенное фото 

Российская фигуристка Юлия Липницкая опубликовала на своей странице в соцсети Instagram откровенный снимок.
На фотографии завершившая карьеру спортсменка запечатлела себя на фоне пейзажа, который открывается с территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи.
instagram.com/sunnylipnitskaya
19-летняя Липницкая позирует сама себе в лоснящейся черной майке с глубоким декольте, а на фоне видны деревья и горы.
Подписчики олимпийской чемпионки благосклонно отреагировали на публикацию. Так, некоторые из них описали снимок словами «милота», «красиво» и «суперкласс», а один призвал Липницкую чаще «радовать» поклонников подобными фотографиями.
«А девочка-то выросла», — удивился другой.
Юлия Липницкая, чемпионка Европы и Олимпийских игр 2014 года, завершила спортивную карьеру в 18 лет в том числе из-за анорексии. В феврале Липницкая совместно с фигуристкой Еленой Ильиных объявила о создании собственной академии фигурного катания.