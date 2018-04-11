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Выборы президента Федерации фигурного катания России пройдут 22 мая
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Выборы президента Федерации фигурного катания России пройдут 22 мая 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России, на которой будет избран глава организации на ближайшие четыре года, пройдет 22 мая в Москве. Дата конференции была утверждена в среду на заседании исполкома федерации.
Выборы глав общероссийских спортивных федераций должны пройти не позднее шести месяцев по окончании Олимпийских игр. Зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане завершились 25 февраля.
В Южной Корее российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире, чемпионкой в женском катании стала Алина Загитова, серебряным призером — Евгения Медведева. На чемпионате мира в Милане серебро завоевала спортивная пара в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронзовым призером турнира стал Михаил Коляда.
С 2010 года федерацию возглавляет олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду Александр Горшков, до него президентом организации в период с 1992 по 2010 год был Валентин Писеев.
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