Мужская сборная России по прыжкам на батуте завоевала серебро ЧЕ 

Мужская сборная России по прыжкам на батуте стала серебряным призёром командных соревнований на чемпионате Европы, который проходит в Баку. Сергей Азарян, Михаил Мельник, Дмитрий Ушаков и Дмитрий Зенкин набрали 178,930 балла, уступив только спортсменам из Беларуси (179,575). Бронзовыми призёрами стали украинцы (171,380).
Женские командные соревнования также выиграла сборная Беларуси, набравшая в сумме 161,570 балла. Призёрами стали француженки (159,180) и спортсменки из Португалии (158,035). Россиянки Ирина Кундиус, Сусана Кочесок, Алина Кузнецова и Яна Павлова заняли четвёртое место, набрав 157,080 балла.