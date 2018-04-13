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Россияне стали серебряными призерами чемпионата Европы по прыжкам на батуте
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Россияне стали серебряными призерами чемпионата Европы по прыжкам на батуте 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мужская сборная России по прыжкам на батуте завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Баку, сообщает "РИА Новости".
В составе российской команды выступали Сергей Азарян, Михаил Мельник, Дмитрий Ушаков и Дмитрий Зенкин. Россияне показали результат 178,930 балла.
Победителем соревнований стала сборная Белоруссии, которая набрала 179,575 балла. Тройку призеров замкнули спортсмены из Украины — 171,380 балла.
Женская сборная России, в составе которой выступали Ирина Кундиус, Сусана Кочесок, Алина Кузнецова и Яна Павлова, расположилась на четвертом месте, показав результат 157,080 балла. Победу одержали также представительницы Белоруссии — 161,570 балла.
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