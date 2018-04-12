Наталья Забияко: Бронза чемпионата Европы была нашей целью

— В целом мы довольны этим сезоном, — сказала Забияко в интервью «Известиям» . — Он очень успешный — в начале было три победы на челленджерах. Потом удачный чемпионат России, попадание в сборную, бронза чемпионата Европы, участие в Олимпийских играх и хорошее место на чемпионате мира.

— Ожидали попадания на пьедестал чемпионата Европы? — Не скажу, что это было неожиданностью. Мы шли к этой медали — она была нашей целью.

Напомним, в нынешнем сезоне Забияко и Энберт стали бронзовыми призерами чемпионата России и чемпионата Европы. В личном турнире Олимпийских игр они заняли седьмое место, а завершили сезон четвертым местом на чемпионате мира.