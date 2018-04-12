В Волгограде пройдет первенство по фигурному катанию

Открытое первенство Волгоградской области по фигурному катанию на коньках пройдет с 13 по 15 апреля на катке «Новое поколение» в Дзержинском районе областного центра.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участие в мероприятии примут 190 спортсменов из Волгограда, Волжского, Москвы, Воронежа, Железногорска, Зареченска, Кореновска и Ульяновской области. Соревнование будет включать в себя несколько номинаций, одна из которых — «Юный фигурист» — предусмотрена для самых маленьких спортсменов. Отдельная номинация выделена и для кандидатов в мастера спорта.

Добавим, итоги первенства станут известны 15 апреля.