Американские фигуристы Шибутани пропустят сезон-2018/19

Бронзовые призёры Олимпийских игр-2018 в танцах на льду, американцы Майя и Алекс Шибутани, пропустят сезон-2018/19. О причинах рассказали сами фигуристы.

«Выступление на Олимпийских играх стало итогом неустанных тренировок и самоотверженности в течение четырёх лет. Пока мы ещё молоды, пока нам нравится соревноваться и выступать, мы хотели бы принять участие в проектах, которые нам интересны», — приводит слова Майи официальный сайт Федерации фигурного катания США.

Пропуск сезона не означает, что дуэт завершает карьеру. В данный момент трёхкратные призёры чемпионатов мира выступают в шоу «Звёзды на льду» и намерены продолжать участие в проекте в течение всего сезона.