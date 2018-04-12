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Американские фигуристы Шибутани пропустят сезон-2018/19
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Американские фигуристы Шибутани пропустят сезон-2018/19 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ТАСС
Бронзовые призёры Олимпийских игр-2018 в танцах на льду, американцы Майя и Алекс Шибутани, пропустят сезон-2018/19. О причинах рассказали сами фигуристы.
«Выступление на Олимпийских играх стало итогом неустанных тренировок и самоотверженности в течение четырёх лет. Пока мы ещё молоды, пока нам нравится соревноваться и выступать, мы хотели бы принять участие в проектах, которые нам интересны», — приводит слова Майи официальный сайт Федерации фигурного катания США.
Пропуск сезона не означает, что дуэт завершает карьеру. В данный момент трёхкратные призёры чемпионатов мира выступают в шоу «Звёзды на льду» и намерены продолжать участие в проекте в течение всего сезона.
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