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«Я в слезы, а она в крик»: модельер рассказала о сотрудничестве с тренером Тутберидзе
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«Я в слезы, а она в крик»: модельер рассказала о сотрудничестве с тренером Тутберидзе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Олимпиада в Пхенчхане закончилась для 18-летней Евгении Медведевой и 15-летней Алины Загитовой триумфом. Девушки завоевали медали, а также установили новые мировые рекорды. После того, как Загитова стала победительницей, ее красное платье-пачка стало пользоваться спросом у юных спортсменок. На днях журналисты пообщались с модельером Ольгой Рябенко, которая и пошила этот костюм.
Оказалось, что женщина является автором большинства костюмов, в которых наши фигуристки побеждали на Олимпиаде. Она не скрывает, что расплакалась, когда Алина и Евгения в ее костюмах поднялись на пьедестал. Ольга рассказала, что шьет наряды только из ткани, которую никто не видел и не щупал, так как верит в сглаз. Ранее она также создавала костюмы для Юлии Липницкой, которая в прошлом году завершила свою карьеру на льду. С помощью Юлии и ее мамы в свое время модельер познакомилась с тренером Этери Тутберидзе.
Ольга Рябенко в мастерской / фото: EG.ru
"Перед этим меня все пугали, говорили, что она очень требовательная, жесткая. А она для каждого своя. У нас по-разному бывало — иногда я в слезы, а она в крик", — поделилась воспоминаниями Рябенко. Она отметила, что со временем ей стало легче работать с тренером фигуристок. Порой она может полностью переделать платье, если заказчику оно не понравилось. По ее словам, в прошлом году женщина сшила для Медведевой платье цвета тиффани, но когда фигуристка вышла в нем на лед, то она выглядела серой и невзрачной. В итоге Ольга заменила цвет на розовый, так как оказалось, что лед может съедать яркость наряда. Модельеру приходиться учитывать множество нюансов, чтобы создать подходящие костюмы для выступления фигуристок. Она слушает подобранную музыку, а иногда читает историю связанную с выступлением, а уже потом делает несколько эскизов наряда, сообщает EG.ru.
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