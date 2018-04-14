Ещё
Трусова: к сожалению, соревноваться с парнями невозможно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трусова: к сожалению, соревноваться с парнями невозможно 

Чемпионат.com 7 часов назад
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании выступать с юниорами.
«Я прыгаю высоко от природы, как мне кажется, но когда тренируешь прыжки каждый день, каждый может научиться этому. Нужно просто пытаться их делать и не бояться. Мне очень хотелось научиться, и я не боялась попробовать. Когда хочешь чего-то, можно добиться чего угодно.
Алексей Ерохов всегда даёт мне советы, как делать четверные. Он делает эти прыжки очень хорошо. Когда все тренеры заняты, он помогает мне и подсказывает, что делать. К сожалению, соревноваться с парнями невозможно. Думаю, Ерохов не простит мне высоких оценок.
Я хочу катать программы с четверными прыжками более чисто. Буду улучшать свои программы, чтобы получать более высокие оценки и устанавливать рекорды", — цитирует Трусову Golden Skate.
На юниорском чемпионате мира Трусова получила оценку 225,52 балла — с этим результатом она бы заняла второе место среди парней-юниоров или выиграть.
Чемпионат.com: последние новости
Мужская сборная России по прыжкам на батуте завоевала серебро ЧЕ Американские фигуристы Шибутани пропустят сезон-2018/19 Глейхенгауз: времени зря не теряем — ставим новые программы Ерохову
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение