Трусова: к сожалению, соревноваться с парнями невозможно

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании выступать с юниорами.

«Я прыгаю высоко от природы, как мне кажется, но когда тренируешь прыжки каждый день, каждый может научиться этому. Нужно просто пытаться их делать и не бояться. Мне очень хотелось научиться, и я не боялась попробовать. Когда хочешь чего-то, можно добиться чего угодно.

Алексей Ерохов всегда даёт мне советы, как делать четверные. Он делает эти прыжки очень хорошо. Когда все тренеры заняты, он помогает мне и подсказывает, что делать. К сожалению, соревноваться с парнями невозможно. Думаю, Ерохов не простит мне высоких оценок.

Я хочу катать программы с четверными прыжками более чисто. Буду улучшать свои программы, чтобы получать более высокие оценки и устанавливать рекорды", — цитирует Трусову Golden Skate.

На юниорском чемпионате мира Трусова получила оценку 225,52 балла — с этим результатом она бы заняла второе место среди парней-юниоров или выиграть.