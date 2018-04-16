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Олимпийский чемпион 2018 года Чан завершил спортивную карьеру
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Олимпийский чемпион 2018 года Чан завершил спортивную карьеру 

Советский спорт 6 часов назад
«Для меня было большой честью представлять Канаду на соревнованиях по фигурному катанию. Я получил незабываемый опыт и впечатления, которые я пронесу через всю жизнь. Я исполнил все свои мечты и добился всех целей, настало время для новых вызовов», — цитирует Чана Федерация фигурного катания Канады.
27-летний фигурист является самым титулованным фигуристом Канады. На счету Чана серебро в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи. Фигурист трижды становился чемпионом мира.
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