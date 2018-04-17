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Глава Федерации фигурного катания Горшков будет избираться на новый срок
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Глава Федерации фигурного катания Горшков будет избираться на новый срок 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков будет баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает газета «Известия».
"Согласно уставу ФФКР, меня должна выдвинуть на выборы одна или несколько региональных федераций. Дедлайн подачи заявок — 27 апреля.
Все мы являемся членами региональных федераций, и все кандидаты должны получить их поддержку. Если меня выдвинут, я готов принять участие в новых выборах", — сказал Горшков. Он возглавляет ФФКР с июня 2010 года.
Отчетно-выборная конференция ФФКР состоится 22 мая в Москве.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что в детстве ревела от фигурного катания.
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