Ещё
Боброва: «Я не гноблю Загитову, но и опекать ее не должна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боброва: «Я не гноблю Загитову, но и опекать ее не должна» 

SPORT24.ru 6 часов назад
Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о своем отношении к комментариям и критике в интернете.
«Для меня это важно — отвечать людям на сообщения в «Инстаграме», потому что они потратили на это время. И я потрачу меньше времени, чем они, прочитав это и ответив. Я всем отвечаю: «Спасибо большое». Отвечая, я надеюсь, что они поймут, что для меня важно, что они мне это написали.
Плохие сообщения, к сожалению, тоже есть, но в основном комментарии к постам. Я верующий человек, я не верю в зло. Думаю, что те люди, которые пишут плохое, не понимают всей сути того, что происходит. Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Алину Загитову — это неправда. Алина, несмотря на свой возраст, — девочка очень взрослая. Это не значит, что я должна ее опекать.
Просто так получилось, что я очень давно и очень-очень близко общаюсь с Женей Медведевой. После произвольной девочек я выставила фото с Женей и написала «Горжусь». Я не писала, как жаль, что ты не выиграла, или что Алина как-то неправильно выиграла. Алина — олимпийская чемпионка, без сомнений. Но почему-то после этого мне сразу стали писать, что я как-то загнобила Алину», — цитирует Боброву.
SPORT24.ru: последние новости
Выборы президента Федерации фигурного катания России пройдут 22 мая Американская пара Майя и Алекс Шибутани пропустят сезон Трехкратный олимпийский чемпион канадский фигурист Чан завершил карьеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
WADA решило «добить» Россию96
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение