Боброва: «Я не гноблю Загитову, но и опекать ее не должна»

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о своем отношении к комментариям и критике в интернете.

«Для меня это важно — отвечать людям на сообщения в «Инстаграме», потому что они потратили на это время. И я потрачу меньше времени, чем они, прочитав это и ответив. Я всем отвечаю: «Спасибо большое». Отвечая, я надеюсь, что они поймут, что для меня важно, что они мне это написали.

Плохие сообщения, к сожалению, тоже есть, но в основном комментарии к постам. Я верующий человек, я не верю в зло. Думаю, что те люди, которые пишут плохое, не понимают всей сути того, что происходит. Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Алину Загитову — это неправда. Алина, несмотря на свой возраст, — девочка очень взрослая. Это не значит, что я должна ее опекать.

Просто так получилось, что я очень давно и очень-очень близко общаюсь с Женей Медведевой. После произвольной девочек я выставила фото с Женей и написала «Горжусь». Я не писала, как жаль, что ты не выиграла, или что Алина как-то неправильно выиграла. Алина — олимпийская чемпионка, без сомнений. Но почему-то после этого мне сразу стали писать, что я как-то загнобила Алину», — цитирует Боброву.