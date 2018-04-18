Мария Шевелёва вновь показала класс на «Сибирских коньках»

Победителями всероссийских соревнований по фигурному катанию «Сибирские коньки» стали спортсмены из Омска, Северска, Екатеринбурга, Красноярска и Прокопьевска.

Двухдневные соревнования завершились вчера, 17 апреля, в ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова . В них принимали участие почти 60 фигуристов-«одиночников», представлявших Омскую, Тюменскую, Новосибирскую, Свердловскую, Читинскую и Кемеровскую области, а также Красноярский край. В первый день спортсмены откатали короткую, а во второй — произвольную программу.

Самая многочисленная группа участников — 28 человек — выступала по программе первого спортивного разряда. У девушек лучшей стала Дарья Вдовик из Прокопьевска Кемеровской области. Интересно, что юная спортсменка была второй и в короткой, и в произвольной программах, однако по сумме баллов оказалась сильнейшей! Лидера в короткой программе — омичку Дарью Третьякову — немного подвела произвольная программа, где она была четвертой. В итоге в многоборье Даша стала серебряным призером. «Бронза» досталась Кире Майданник. Фигуристка из Красноярска выиграла произвольную программу, но в короткой была лишь 13-й. У юношей сильнейшим стал наш земляк Виталий Трошкин. Серебряную награду завоевал Богдан Кузнецов из Новосибирска, а замкнул призовую тройку представитель команды Севреска (Томская область) Арсений Аверьянов.

У юношей, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта, победу «без вопросов» одержал екатеринбуржец Кирилл Волков , ставший лучшим в обоих видах программы. Вторым был Владислав Вильчик (Северск), а «бронзу» увез в Новосибирск Данил Ступников. Девушкам же снова пришлось волноваться за итоговый расклад. Лучшей стала Вера Дюкова из Красноярска, занявшая 1-е место в произвольной программе и второе — в короткой. Ее подруга по команде Екатерина Трегуб оказалась победительницей в короткой программе, и даже 7-е место в произвольной не сдвинуло ее с итоговой второй строчки. «Бронзу» выиграла еще одна фигуристка из Красноярска — Ксения Окладникова.

Пьедестал у девушек, выступавших по программе мастеров спорта, получился омско-новосибирским. Второй год подряд победительницей стала Мария Шевелёва из омской СДЮСШОР №35. Лидер произвольной программы обошла Полину Егорову из Новосибирска на 0,18 балла. Третьей была еще одна наша землячка — Анастасия Полонская.

У юношей северские спортсмены Александр Лебедев и Мирослав Карпов стали, соответственно, первым и третьим, а «серебро» завоевал новосибирец Максим Самулин.

— Для ребят Сибирского федерального округа это еще не конец сезона, — рассказала главный судья турнира Елена Галюкшова. — В скором времени им предстоит старт в Новосибирске. Что касается этих соревнований, ребята неплохо проявили себя. Двое спортсменов после выступления здесь претендуют на получение звания мастеров спорта. Порадовали омичи. Среди наших ребят есть лидеры, есть «середнячки», но отстающих — нет. Отмечу выступление Марии Шевелёвой. Маша просто блестяще откатала произвольную программу и заслуженно стала первой.