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Забияко рассказала о самой страшной травме
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Фигуристка Забияко рассказала о самой страшной травме в карьере 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о страшной травме, полученной на тренировке.
"Самая страшная травма в моей карьере — кровоизлияние в мозг, трещина в черепе, плюс лопнула барабанная перепонка в левом ухе.
Была вечерняя тренировка. Мы начали делать выброс. Я упала и сильно ударилась головой об лед. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной тогда происходило. Со льда меня выносил Юра — он уже был тренером, у него в одно время с нами кто-то катался. Я это потом поняла, когда вспомнила бороду. А борода из наших тогда была только у него", — цитирует Забияко Sport24.
Фигуристка добавила, что после падения у нее не получалось сфокусировать зрение, а одно ухо перестало слышать из-за того, что там была кровь.
"Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я их закрою, то это навсегда.
Скорая ехала как-то очень долго или мне так казалось. Потом меня отвезли в реанимацию, где я провела больше недели. Ко мне приходили люди, приехала сестра, потом — папа. Когда была в реанимации спала по 23,5 часа в сутки. Приходила в себя минут на 30 и снова отключалась. Через полторы недели меня перевели в обычную палату. Там уже было немного полегче", — сказала спортсменка.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Забияко в паре с Александром Энбертом завоевали серебряные медали в командных соревнованиях.
Ранее они заняли четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Милане.
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