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Алина Загитова: Когда прилетела в Корею, почувствовала ностальгию по Олимпиаде
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Алина Загитова: Когда прилетела в Корею, почувствовала ностальгию по Олимпиаде 

Советский спорт 6 часов назад
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прилетели в Сеул, где им предстоит участвовать в шоу.
«Когда я оказалась в аэропорту, почувствовала ностальгию по Олимпиаде», — приводит Yonhap News слова Загитовой.
В свою очередь Медведева заявила, чем собирается заняться в Южной Корее в свободное время.
«Сейчас ощущения другие, не те, что на Олимпиаде, — сказала Медведева. — Я хочу купить много корейской косметики».
Напомним, в начале апреля Загитова и Медведева провели две недели в Японии, участвуя в шоу в Осаке и Йокогаме.
На Олимпийских играх обе фигуристки завоевали серебро в командном турнире, после чего в личном турнире Загитова заняла первое место, а Медведева — второе.
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