Алина Загитова: Когда прилетела в Корею, почувствовала ностальгию по Олимпиаде

«Когда я оказалась в аэропорту, почувствовала ностальгию по Олимпиаде», — приводит Yonhap News слова Загитовой.

В свою очередь Медведева заявила, чем собирается заняться в Южной Корее в свободное время.

«Сейчас ощущения другие, не те, что на Олимпиаде, — сказала Медведева. — Я хочу купить много корейской косметики».

Напомним, в начале апреля Загитова и Медведева провели две недели в Японии, участвуя в шоу в Осаке и Йокогаме.

На Олимпийских играх обе фигуристки завоевали серебро в командном турнире, после чего в личном турнире Загитова заняла первое место, а Медведева — второе.