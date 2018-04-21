Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Ice Fantasia в Сеуле.
«Я очень рада, что меня позвали участвовать в этом шоу, — сказала Загитова. — Для меня это еще один новый опыт. И я рада, что я здесь катаюсь».
Напомним, 15-летняя фигуристка выступит в трех шоу в Сеуле. Также в числе других фигуристов участниками шоу станут двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратные олимпийские чемпионы спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Евгений Плющенко.
Добавим, что Загитова вернулась в Корею впервые с февраля, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пхенчхане.