Ещё
Алина Загитова: Участие в шоу — еще один новый опыт для меня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алина Загитова: Участие в шоу — еще один новый опыт для меня 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Комсомольская Правда
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу Ice Fantasia в Сеуле.
«Я очень рада, что меня позвали участвовать в этом шоу, — сказала Загитова. — Для меня это еще один новый опыт. И я рада, что я здесь катаюсь».
Напомним, 15-летняя фигуристка выступит в трех шоу в Сеуле. Также в числе других фигуристов участниками шоу станут двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратные олимпийские чемпионы спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Евгений Плющенко.
Добавим, что Загитова вернулась в Корею впервые с февраля, когда выиграла золото на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Советский спорт: последние новости
Евгения Медведева: Специальная диета? Меньше жрать Горшков намерен переизбираться президентом ФФККР на третий срок Ханю намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2022
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем12
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение