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Депутаты Ижевска вручат Загитовой награду
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Депутаты Ижевска вручат Загитовой награду и пять тысяч рублей 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Чемпионка Олимпиады-2018 в Пхенчхане, российская фигуристка Алина Загитова получит награду от депутатов Городской думы Ижевска, сообщает ТАСС.
Чиновники единогласно поддержали решение наградить Загитову почетным знаком "За заслуги перед городом Ижевска".
Награда будет вручаться на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию дня города 12 июня.
Все, удостаивающиеся такого почетного знака, также получают единовременную выплату в размере пять тысяч рублей.
Ранее Загитова рассказала о своей личной жизни.
Загитова, которая выиграла золото в личных соревнованиях Олимпиады и серебро в командном турнире Игр, является уроженкой Ижевска.
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