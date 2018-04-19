Ханю планирует продолжать выступления до Игр-2022

Журналист Icenetwork Филипп Хёрш сообщил, что японский фигурист Юдзуру Ханю планирует продолжать карьеру до Олимпийских игр в Пекине.

«Только что разговаривал с тренером Брайаном Орсером . Спросил его о будущем Юдзуру Ханю. Орсер ответил: «У меня есть чувство, что он будет продолжать до следующей Олимпиады». Может ли Ханю взять годичную паузу? «Он не будет делать паузу. Ни в коем случае», — написал Хёрш в своём «твиттере».

На Играх-2018 Ханю стал первым фигуристом-одиночником за 66 лет, которому удалось взять золото на двух Олимпийских играх подряд.