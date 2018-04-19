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Чан: кто-то скажет, что меня вытеснили из спорта, но у меня нет сожалений
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Чан: кто-то скажет, что меня вытеснили из спорта, но у меня нет сожалений 

Чемпионат.com 3 часа назад
Трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Патрик Чан рассказал о завершении карьеры и своих последних годах в спорте.
«С учётом ситуации в фигурном катании, которая сложилась сейчас, с учётом высокой конкуренции и молодости спортсменов, некоторые люди могут сказать, что меня вытеснили из спорта… Но у меня нет сожалений или неприязни в связи с тем, что я принял решение о завершении карьеры. Чтобы быть чемпионом, надо знать, когда наступает момент, чтобы двигаться дальше, и когда наступает конец пути.
В плане результатов мои выступления после 2014 года не были лучшими. Передо мной стояли самые сложные вызовы, эти годы были самыми трудными в карьере с психологической точки зрения. В спорте всё поменялось, и, кроме того, изменился я сам.
Но это был отличный тест в плане проверки моих способностей, пределов возможностей и прорыва через эти границы стресса, разочарования и злобы, чтобы найти небольшой луч света в конце туннеля", — цитирует Чана IFS Magazine.
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