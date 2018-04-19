Цурская — о пропуске Олимпиады: «Было обидно, но кого винить, кроме себя?»

— Было обидно, но кого винить, кроме себя? Я искренне переживала за наших девочек, — цитирует Федерация фигурного катания на коньках России Цурскую. — Но временами мне лезли в голову мысли, что я упустила свое место в олимпийской сборной. А могла бы быть на Играх и переживать незабываемые эмоции, о которых говорили все спортсмены в интервью.

С другой стороны, я чувствовала, какой это накал страстей, эмоций, напряжения, какая это адская мясорубка… Для себя я сделала вывод, что в олимпийский сезон цена любого промаха, ошибки, пропуска старта возрастает в разы. Олимпийские игры — это огромный стресс, даже если ты завоевываешь олимпийские медали. Я видела Алину Загитову и Женю Медведеву после их возвращения. Они были выжаты, опустошены. Женя, которая всегда веселая, общительная, всегда готова выслушать с энтузиазмом, дать совет, была совершенно другой. И только через месяц Женя стала прежней. Алине было тяжело. Я видела, как она готовилась к чемпионату мира. Изо дня в день на тренировках боролась с собой. Олимпиада — это, конечно, праздник. Но для спортсмена это и тяжелое испытание

Во время Олимпиады я плакала дважды. От радости за Алену Савченко . И второй раз, когда проснулась и увидела результаты девочек. Посмотрела в записи прокат Жени. Он был настолько эмоциональным, что тронул меня до глубины души. И когда Женя выплеснулась вся на льду и заплакала, у меня тоже потекли слезы… Алина — молодец! Но Женя настолько выложилась! Это был ее лучший прокат в жизни! Такие эмоции! Такое катание!

Напомним, что 16-летняя Цурская в сезоне-2017/18 впервые участвовала во взрослых стартах.