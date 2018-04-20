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Юные преображенцы научатся кататься на роликах
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Юные преображенцы научатся кататься на роликах 

Управа района Преображенское 4 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Бесплатные занятия по катанию на роликах для детей стартовали в Измайловском парке.
На занятия по катанию на роликах приглашают ребят в субботу и воскресенье. Начало уроков — в 13.00. Ребят просят собираться на Северной площади (неподалеку от метро «Партизанская»). Программа рассчитана на юных москвичей от пяти до восьми лет. Занятия бесплатные, а ролики и комплект защиты нужно взять с собой. Уроки по катанию на роликах продлятся весь весенне-летний сезон.
Тренировать ребят будет Павел Савченков — действующий спортсмен, судья и организатор соревнований Москомспорта различного уровня (основная дисциплина — роллер спорт), финалист окружного педагогического конкурса «Педагог года Москвы» по ЮВАО.
Если посетители не смогли встретиться с тренером на площади, можно связаться с ним по телефону: 8-915-438-21-23.
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