Юные преображенцы научатся кататься на роликах

Бесплатные занятия по катанию на роликах для детей стартовали в Измайловском парке.

На занятия по катанию на роликах приглашают ребят в субботу и воскресенье. Начало уроков — в 13.00. Ребят просят собираться на Северной площади (неподалеку от метро «Партизанская»). Программа рассчитана на юных москвичей от пяти до восьми лет. Занятия бесплатные, а ролики и комплект защиты нужно взять с собой. Уроки по катанию на роликах продлятся весь весенне-летний сезон.

Тренировать ребят будет Павел Савченков — действующий спортсмен, судья и организатор соревнований Москомспорта различного уровня (основная дисциплина — роллер спорт), финалист окружного педагогического конкурса «Педагог года Москвы» по ЮВАО.

Если посетители не смогли встретиться с тренером на площади, можно связаться с ним по телефону: 8-915-438-21-23.