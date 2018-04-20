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Евгения Медведева: собираюсь усложнять программу, а не уходить в шоу-бизнес
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Евгения Медведева: собираюсь усложнять программу, а не уходить в шоу-бизнес 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих планах после восстановления от травмы. Фигуристка заявила, что она не собирается покидать спорт ради шоу-бизнеса.
"Страсти после Олимпиады поутихли, однако суета пока все равно сохраняется — график забит под завязку, и себя я чувствую намного более загруженной, чем когда-либо, — сказала Медведева, слова которой приводит Metro. — Однако сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на лед и пока я не могу принять эту рекомендацию. Когда я только начинала лечение, то мне запрещали бегать и выполнять аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку восстанавливается, а регулярность тренировок увеличивается".
"Сейчас мне нужна какая-то деятельность поэтому я стала ведущей, какой бы непривычной эта профессия для меня не была. Повторюсь: болельщикам не о чем переживать — я люблю фигурное катание намного больше, чем шоу-бизнес. В новом сезоне я стану еще сильнее и собираюсь усложнять свою программу по максимуму".
Напомним, что незадолго до старта чемпионата мира по фигурному катанию в Милане Медведева объявила, что не примет участие в соревновании из-за последствий травмы стопы.
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