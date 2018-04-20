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Федерация фигурного катания: «Судейство в отношении россиян было жестким»
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Федерация фигурного катания: «Судейство в отношении россиян было жестким» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выпустил постановление об итогах выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира. В документе обратили внимание на «жесткое» судейство в отношении россиян.
"Соревнования сезона-2017/18 показали наличие у обновленного состава сборной России потенциала, необходимого для сохранения ведущих позиций в Европе и конкурентоспособности на мировом уровне, сохранение лидирующих позиций в женском одиночном катании на взрослом и юниорском уровнях, улучшение результатов в парном катании на взрослом и юниорском уровне.
При этом необходимо отметить ограниченный круг российских специалистов, назначаемых на ключевые позиции для судейства крупнейших международных соревнований, а также «жесткое» судейство российских спортсменов", — говорится в постановлении на сайте ФФККР.
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