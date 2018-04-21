Евгения Медведева: Постараюсь сделать так, чтобы корейцам понравилось то, что я делаю даже без прыжков

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вспомнила свое выступление в произвольной программе на Олимпийских играх и рассказала о задачах перед шоу Ice Fantasia в Сеуле.

«Я чувствовала абсолютно все: и радость, и облегчение, и осознание того, что Олимпиада закончилась. И одновременно я не чувствовала ничего, потому что у меня внутри вообще ничего не осталось — просто пустота.

На этом корейском шоу я постараюсь сделать так, чтобы вам даже без прыжков понравилось то, что я делаю», — сказала Медведева.

Напомним, 18-летняя фигуристка выступит в трех шоу в Сеуле вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратными олимпийскими чемпионами Татьяной Волосожар , Максимом Траньковым и Евгением Плющенко

Из-за травмы Медведева выступает в шоу со специальной программой без прыжков.