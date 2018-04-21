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Евгения Медведева: Постараюсь сделать так, чтобы корейцам понравилось то, что я делаю даже без прыжков
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Евгения Медведева: Постараюсь сделать так, чтобы корейцам понравилось то, что я делаю даже без прыжков 

Советский спорт 5 часов назад
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вспомнила свое выступление в произвольной программе на Олимпийских играх и рассказала о задачах перед шоу Ice Fantasia в Сеуле.
«Я чувствовала абсолютно все: и радость, и облегчение, и осознание того, что Олимпиада закончилась. И одновременно я не чувствовала ничего, потому что у меня внутри вообще ничего не осталось — просто пустота.
На этом корейском шоу я постараюсь сделать так, чтобы вам даже без прыжков понравилось то, что я делаю», — сказала Медведева.
Напомним, 18-летняя фигуристка выступит в трех шоу в Сеуле вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратными олимпийскими чемпионами Татьяной Волосожар, Максимом Траньковым и Евгением Плющенко.
Из-за травмы Медведева выступает в шоу со специальной программой без прыжков.
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