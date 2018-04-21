Загитова: в Корее хочу попробовать что-нибудь остренькое

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о победе на Играх-2018 и желании попробовать корейскую кухню.

«Что может чувствовать человек, когда получил высшую спортивную награду, которая только возможна? Естественно, я была очень рада, и всё, что я делала, было не напрасно.

Знаю, что Корея очень славится острыми блюдами, и я бы хотела попробовать что-нибудь остренькое, сходить в какой-нибудь ресторанчик.

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, для меня это значит очень многое. И вы даёте мне мотивацию идти дальше и показывать результаты", — сказала Загитова в эфире корейского канала KBS.

Отметим, что на этой неделе Загитова выступает в ледовом шоу в Южной Корее.