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Загитова: в Корее хочу попробовать что-нибудь остренькое
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Загитова: в Корее хочу попробовать что-нибудь остренькое 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о победе на Играх-2018 и желании попробовать корейскую кухню.
«Что может чувствовать человек, когда получил высшую спортивную награду, которая только возможна? Естественно, я была очень рада, и всё, что я делала, было не напрасно.
Знаю, что Корея очень славится острыми блюдами, и я бы хотела попробовать что-нибудь остренькое, сходить в какой-нибудь ресторанчик.
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за поддержку, для меня это значит очень многое. И вы даёте мне мотивацию идти дальше и показывать результаты", — сказала Загитова в эфире корейского канала KBS.
Отметим, что на этой неделе Загитова выступает в ледовом шоу в Южной Корее.
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