Медведева: после проката на Играх-2018 чувствовала всё и одновременно ничего

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Я чувствовала абсолютно всё — и радость, и, может быть, какое-то облегчение, и просто осознание того, что Олимпиада закончилась, и одновременно не чувствовала ничего, потому что у меня внутри вообще ничего не осталось, просто пустота», — сказала Медведева в эфире южнокорейского телеканала KBS.

На Играх-2018 двукратная чемпионка мира Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах.