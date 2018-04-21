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Медведева: после проката на Играх-2018 чувствовала всё и одновременно ничего
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Медведева: после проката на Играх-2018 чувствовала всё и одновременно ничего 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих чувствах после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Я чувствовала абсолютно всё — и радость, и, может быть, какое-то облегчение, и просто осознание того, что Олимпиада закончилась, и одновременно не чувствовала ничего, потому что у меня внутри вообще ничего не осталось, просто пустота», — сказала Медведева в эфире южнокорейского телеканала KBS.
На Играх-2018 двукратная чемпионка мира Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах.
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