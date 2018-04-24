Глейхенгауз: Ерохов на Играх-2022 может побороться за самые высокие места

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о своём ученике Алексее Ерохове , который в марте выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию.

«Лёша — хороший парень. Он образованный, умный мальчик. Он — пример самоотдачи, особенно среди парней. Мальчишки иногда могут быть ленивыми, легкомысленными, но Лёша очень ответственный. Он серьёзно относится к тренировочному процессу и вниманию тренеров.

Есть люди, которые очень талантливы: они ничего не делают, но у них все получается. Такое бывает, когда человек одарен. Но всё, чему научился Алексей, пришло через работу. Он знает ценность каждого результата. И победа на чемпионате мира среди юниоров очень важна для него.

Ему потребовалось много лет, чтобы этого добиться, он соревновался с парнями, которые были впереди него. Это Морис Квителашвили , который раньше выступал за Россиюю, Влад Тарасенко, Адьян Питкеев, Сергей Воронов . Все они были лучше Лёши. Но он старался и много работал.

В том, что касается прыжков, он добился многого. Теперь ему нужно работать над катанием, артистизмом. Хотя не могу сказать, что он этого не делает. С каждым годом он становится лучше.

Я надеюсь, что Алексей через четыре года выступит на Олимпиаде. И если он продолжит так работать, если у него не будет травм, он может побороться за самые высокие места", — цитирует Глейхенгауз Golden Skate.