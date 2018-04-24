Парад в честь победы фигуриста Ханю на ОИ-2018 посетили более 100 тысяч человек

Парад в честь победы японского фигуриста Юдзуру Ханю на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане посетили больше 100 тысяч человек, сообщает "Советский спорт"

По информации Kyodo News, во время парада автобус с японцем проехал 1100 метров по центральной улице его родного города Сендай.

"Я очень счастлив вернуться сюда с этой золотой медалью и сказать жителям города: «Я дома», — сказал фигурист перед началом парада.

Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подвел итоги сезона.