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Парад в честь победы фигуриста Ханю на ОИ-2018 посетили более 100 тысяч человек
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Парад в честь победы фигуриста Ханю на ОИ-2018 посетили более 100 тысяч человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Парад в честь победы японского фигуриста Юдзуру Ханю на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане посетили больше 100 тысяч человек, сообщает "Советский спорт".
По информации Kyodo News, во время парада автобус с японцем проехал 1100 метров по центральной улице его родного города Сендай.
"Я очень счастлив вернуться сюда с этой золотой медалью и сказать жителям города: «Я дома», — сказал фигурист перед началом парада.
Ранее исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) подвел итоги сезона.
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