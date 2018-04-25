Фигуристы Дюамель и Рэдфорд завершили карьеру

Канадские фигуристы Меган Дюамель и Эриком Рэдфорд, завоевавшие командное золото и бронзу Олимпийских игр — 2018 в парном катании, объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что Дюамель заканчивает учебу в области питания со специализированной сертификацией в области спорта, фитнеса и вегетарианского питания, а также планирует разработать оздоровительную программу для фигуристов и пройти обучение, чтобы стать техническим специалистом.
Рэдфорд планирует продолжать заниматься музыкой, писать музыку к фильмам, стать тренером и хореографом и посвятить себя семейной жизни.
Ранее бывший вратарь миланского "Интера" и сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры.