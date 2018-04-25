Фигуристы Дюамель и Рэдфорд завершили карьеру

Канадские фигуристы Дюамель и Рэдфорд объявили о завершении карьеры

Канадские фигуристы Меган Дюамель Эриком Рэдфорд , завоевавшие командное золото и бронзу Олимпийских игр — 2018 в парном катании, объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает "Советский спорт".

Отмечается, что Дюамель заканчивает учебу в области питания со специализированной сертификацией в области спорта, фитнеса и вегетарианского питания, а также планирует разработать оздоровительную программу для фигуристов и пройти обучение, чтобы стать техническим специалистом.

Рэдфорд планирует продолжать заниматься музыкой, писать музыку к фильмам, стать тренером и хореографом и посвятить себя семейной жизни.