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Мария Шарапова: Восхищаюсь двумя русскими фигуристками и слежу за их карьерой в последние месяцы
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Мария Шарапова: Восхищаюсь двумя русскими фигуристками и слежу за их карьерой в последние месяцы 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сообщила, что пропустит ЧМ-2018 по футболу из-за плотного графика, а также призналась, что ее восхищают российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.
— Будете ли вы присутствовать на матчах ЧМ-2018 в России?
— Не думаю, что это соответствует моему графику. У меня действительно мало времени. Есть множество деловых обязательств, о которых необходимо позаботиться, — приводит слова теннисистки немецкое издание tennismagazin.de.
— Наблюдали за хоккейным финалом Олимпиады в Корее?
— Матча я не видела. Но результат знаю. Единственное, что смотрела на Олимпиаде — фигурное катание. Восхищаюсь двумя русскими девушками и слежу за их карьерой в последние месяцы. А с хоккейного финала видела только нарезку моментов. Я не такой большой поклонник хоккея, хотя вот мой отец — как раз такой. У нашей сборной отличная команда. Когда играешь в один из летних видов спорта, тебя это увлекает больше. Я знаю, каково это — быть в финале и проиграть. Это дерьмово. Так что я понимаю немецких хоккеистов, но такие вещи делают спорт уникальным.
Российский стадион: последние новости
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