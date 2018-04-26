Мария Шарапова: Восхищаюсь двумя русскими фигуристками и слежу за их карьерой в последние месяцы

— Будете ли вы присутствовать на матчах ЧМ-2018 в России?

— Не думаю, что это соответствует моему графику. У меня действительно мало времени. Есть множество деловых обязательств, о которых необходимо позаботиться, — приводит слова теннисистки немецкое издание tennismagazin.de.

— Наблюдали за хоккейным финалом Олимпиады в Корее?

— Матча я не видела. Но результат знаю. Единственное, что смотрела на Олимпиаде — фигурное катание. Восхищаюсь двумя русскими девушками и слежу за их карьерой в последние месяцы. А с хоккейного финала видела только нарезку моментов. Я не такой большой поклонник хоккея, хотя вот мой отец — как раз такой. У нашей сборной отличная команда. Когда играешь в один из летних видов спорта, тебя это увлекает больше. Я знаю, каково это — быть в финале и проиграть. Это дерьмово. Так что я понимаю немецких хоккеистов, но такие вещи делают спорт уникальным.