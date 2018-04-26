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Во время «Гран-при США» на трассе выступят Бруно Марс и Бритни Спирс
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Во время «Гран-при США» на трассе выступят Бруно Марс и Бритни Спирс 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Промоутер «Гран-при США» Бобби Эпштейн отметил, что в нынешнем сезоне гонку в Остине, запланированную на октябрь, также будут сопровождать выступления звезд эстрады. После квалификации выступит Бруно Марс, а после гонки — Бритни Спирс, сообщает ESPN.
Организаторы американского этапа чемпионата мира отмечают, что выступления звезд на трассе повышают продажи билетов на гонку и квалификацию как минимум на 10 процентов. Примеру США последовали организаторы «Гран-при Великобритании» и «Гран-при Франции». Там тоже во время «Гран-при» выступят приглашенные звезды.
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