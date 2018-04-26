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Аделина Сотникова: «Уже год сотрудничаю с Плющенко»
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Аделина Сотникова: «Уже год сотрудничаю с Плющенко» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова рассказала о сотрудничестве с Евгением Плющенко, гостьей турнира которого она стала.
— На турнир я приехала не только как гостья, но и как ученица Евгения Плющенко, — сказала Сотникова. — Я тут тренируюсь, так почему бы не прийти.
— Как долго длится ваше сотрудничество с Плющенко?
— Уже почти год.
— Есть шанс, что мы увидим вас на льду в следующем сезоне?
— Без комментариев.
— Что думаете об изменениях в правилах?
— Наше дело кататься в тех условиях, которые будут. От нас тут мало что зависит. Будем приспосабливаться.
— Ваше мнение о том, что девочки уже прыгают четверные?
— Главное, чтобы было здоровье. Чтобы они не начинали делать это слишком рано, когда только идет формирование организма и потом не пошло во вред. А так — если есть возможности и способности, пусть учат. Почему нет? Это развитие фигурного катания. (Дмитрий ГИРИН)
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