Аделина Сотникова: «Уже год сотрудничаю с Плющенко»

— На турнир я приехала не только как гостья, но и как ученица Евгения Плющенко, — сказала Сотникова. — Я тут тренируюсь, так почему бы не прийти.

— Как долго длится ваше сотрудничество с Плющенко?

— Уже почти год.

— Есть шанс, что мы увидим вас на льду в следующем сезоне?

— Без комментариев.

— Что думаете об изменениях в правилах?

— Наше дело кататься в тех условиях, которые будут. От нас тут мало что зависит. Будем приспосабливаться.

— Ваше мнение о том, что девочки уже прыгают четверные?

— Главное, чтобы было здоровье. Чтобы они не начинали делать это слишком рано, когда только идет формирование организма и потом не пошло во вред. А так — если есть возможности и способности, пусть учат. Почему нет? Это развитие фигурного катания. (Дмитрий ГИРИН)