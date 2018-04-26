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Сын Плющенко и Рудковской победил на своих первых соревнованиях по фигурному катанию
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Сын Плющенко и Рудковской победил на своих первых соревнованиях по фигурному катанию 

Letidor.ru 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Сын фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, идет по стопам своего звездного отца весьма уверенными шагами. Сегодня малыш впервые принял участие в соревнованиях по фигурному катанию — и одержал уверенную победу. За трансляцией открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко» следили многие онлайн-пользователи. От выступления маленького Саши Плющенко публика осталась в восторге: «Болеем за Сашу!», «А ведь правда неплохо», «Ну он объективно вырос, я помню, когда он только начинал эту программу накатывать», «В 5 лет — молодец», «Шикарный», «Попал в музыку, молодец», «1 место», «Молодец, Александр! Сильный характер, видно», «Отлично, в музыку попадает», «Круто! Самый скоростной, все в кайф и музыку», «Старательный пацан. Серьезный», — комментировали зретели. Отметим, звездная мама Яна Рудковская переживала и поддерживала своего малыша. В преддверии выступления крохи она написала в личном блоге: Напомним, Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко, официально оформили отношения в 2009 году. В 2013 году в семье родился сын Александр. Также светская львица воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У фигуриста от предыдущих отношений есть сын Егор (2006). Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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