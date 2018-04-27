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Плющенко — о победе сына: никогда бы не допустил необъективности судейства
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Плющенко — о победе сына: никогда бы не допустил необъективности судейства 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал победу своего сына Александра на детских соревнованиях.
«Кто бы что ни говорил, а Саня реально молодец, и он будет участвовать во всех турнирах, которые я провожу. Он соревновался в честной борьбе и обыграл своих соперников, которые были все старше его! Я наблюдал за всеми участниками соревнований, и никогда бы не допустил необъективности, так как не раз сам чувствовал несправедливость судейства! А то, что Александр носит фамилию Плющенко и продолжает дело моей жизни — это прекрасно! Мы готовы к предвзятому отношению, так было, есть и будет. Не мы — первые, и не мы — последние! Спорт стал (в большей своей части) и его жизнью тоже, и мы всем этому обстоятельству очень рады!» — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».
Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
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