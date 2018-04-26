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Плющенко: с новыми правилами фигурное катание уйдёт на 10-20 лет назад
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Плющенко: с новыми правилами фигурное катание уйдёт на 10-20 лет назад 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Страна Советов
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как относится к возможным изменениям в правилах фигурного катания.
«По поводу изменения правил нужно смотреть в мае, когда всё будет до конца ясно. Сейчас они колеблются: плюс пять, минус пять, убирается 50 секунд по музыке. Это неправильно. Если фигурное катание растёт по технике, это касается четверных прыжков. Я бы наоборот добавил время, сделал бы пять минут вместо 4:40.
Мне кажется, что эта система судейства в никуда. С этими новыми правилами мы снова уйдём на 10-20 лет назад и будем красиво разводить руками. Мы с моим менеджером готовим письмо в ISU по этому поводу. Когда спортсмены прыгают четверные прыжки, им нужно больше времени на восстановление, отдых. К тому же надо показать интерпретацию образов. На сегодняшний день это просто убийство фигурного катания", — передаёт слова Плющенко Марианна Багдасарова.
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