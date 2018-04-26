Плющенко: с новыми правилами фигурное катание уйдёт на 10-20 лет назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как относится к возможным изменениям в правилах фигурного катания.

«По поводу изменения правил нужно смотреть в мае, когда всё будет до конца ясно. Сейчас они колеблются: плюс пять, минус пять, убирается 50 секунд по музыке. Это неправильно. Если фигурное катание растёт по технике, это касается четверных прыжков. Я бы наоборот добавил время, сделал бы пять минут вместо 4:40.