Щербакова исполнила каскад из четверного лутца, тройных тулупа и риттбергера

Российская фигуристка Анна Щербакова исполнила на тренировке каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. Об этом сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.

«Четверной лутц+тройной тулуп+тройной риттбергер от Анны Щербаковой. Честно скажу, что очень рад за Аню, потому что был тяжёлый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в четыре оборота», — написал Глейхенгауз на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть видео можно на странице Глейхенгауза в сети «Инстаграм».