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Щербакова исполнила каскад из четверного лутца, тройных тулупа и риттбергера
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Щербакова исполнила каскад из четверного лутца, тройных тулупа и риттбергера 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Анна Щербакова исполнила на тренировке каскад из четверного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера. Об этом сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.
«Четверной лутц+тройной тулуп+тройной риттбергер от Анны Щербаковой. Честно скажу, что очень рад за Аню, потому что был тяжёлый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в четыре оборота», — написал Глейхенгауз на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть видео можно на странице Глейхенгауза в сети «Инстаграм».
14-летняя Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Большую часть сезона Анна пропустила из-за перелома ноги, полученного при попытке сделать тройной прыжок на тренировке.
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