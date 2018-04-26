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Фигуристы высшего пилотажа: как изменилось фигурное катание
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Фигуристы высшего пилотажа: как изменилось фигурное катание 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
27 апреля для фигурного катания дата особая. В этот день в 1908 году зимний вид спорта впервые был включен сначала в программу летних Олимпийских игр, которые проходили в Лондоне. Участие принял всего 21 фигурист из шести стран. О том, как изменилось фигурное катание за более чем вековой период, выяснили корреспонденты «ВМ».
Хотя один из самых красочных видов спорта и дебютировал на олимпийской сцене в первом десятилетии XX века, но своего главного расцвета фигурное катание как спорт достигло лишь через 15 лет. Но в любом случае включение фигурного катания в программу Олимпиады стало веховым событием.
— С этого момента фигурное катание начинает развиваться по-другому — к нему проявляется повышенный интерес, появляется отдельное финансирование, — рассказал «ВМ» олимпийский чемпион 1984 года по фигурному катанию, трехкратный чемпион Европы и мира Олег Васильев. — Фактически для спорта это стало новым рождением. И то, что случилось в 1908 году, было очень своевременно. До того, как этот вид спорта превратился в олимпийское движение, существовал Международный союз конькобежцев, который объединял всех фигуристов. Этот институт делал свою работу, и делал ее хорошо. Именно по просьбе союза фигурное катание впервые и включили в программу Олимпиады.
Имена наших выдающихся фигуристов, среди которых Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе и другие, знает едва ли не каждый россиянин.
И они не просто известные спортсмены, а настоящие герои, потому что фигурное катание — спорт жесткий, в чем-то даже жестокий. Но и новая молодая поросль спортсменов — Алина Загитова и Евгения Медведева, которые приехали из Пхенчхана с победой, — в очередной раз доказывает: если есть цель, то к ней нужно двигаться, несмотря ни на что.
— Есть определенная тенденция в спорте, причем разрастается она в разные стороны, равнонаправленно, — говорит Олег Васильев. — С одной стороны, спорт становится моложе, появилось много ярких талантов, которые владеют сложнейшими элементами, делают невероятные прыжки и прочее.
С другой стороны — все больше тех, кто участвует в играх в возрасте от 30 лет. В мое время «пенсионным» пределом считались 27–28 лет. Но не стоит забывать, что это спорт высших достижений.
— Поэтому нагрузки в таком спорте запредельные. Самые серьезные тренировки начинаются с 13 до 16 лет. И как это влияет на организм, нужно изучать дополнительно, — говорит Васильев.
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