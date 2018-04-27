Яна Рудковская жестко ответила на упреки в незаслуженной победе Саши Плющенко на соревнованиях 

Вчера 5-летний сын фигуриста и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию — и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». О первой победе своего маленького сына Яна Рудковская сообщила многочисленным подписчикам: — эмоционально написала звездная мама в личном блоге. На что тут же получила шквал негатива: многие пользователи социальных сетей весьма иронично высказались о победе юного Саши, считая ее незаслуженной. Яна Рудковская решила ответить обидчикам, заступившись за своего малыша: Напомним, Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко, поженились в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр. Также продюсер воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У спортсмена от предыдущих отношений есть сын Егор (2006). Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!