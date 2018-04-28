Ханю хочет исполнить прыжок в пять оборотов

Фигурист Ханю задумался о прыжке в 5 оборотов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал о том, что мотивацией для него является покорение новых многооборотных прыжков.

«Мотивация — в поступательном движении. В ледовых шоу мне многого не хватает как действующему фигуристу. Я хочу расти и получать удовольствие от катания.