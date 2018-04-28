Чешская спортивная пара Душкова/Бидар распалась

Чешская фигуристка Анна Душкова сообщила, что прекратила сотрудничество с фигуристом Мартином Бидаром.

«С сожалением сообщаю, что наше с Мартином путешествие в мире фигурного катания подошло к концу. Вместе мы провели шесть лет, пережили несколько незабываемых моментов, у нас осталось много воспоминаний. С этого момента мы продолжаем наши карьеры с новыми партнерами», — написала Душкова на своей странице в «инстаграме».

Спортивная пара Душкова/Бидар становилась чемпионами мира среди юниоров в сезоне-2015/2016. В сезоне-2016/2017 они заняли седьмое место на чемпионате Европы и 14-е — на чемпионате мира.