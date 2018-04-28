Ещё
Чешская спортивная пара Душкова/Бидар распалась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чешская спортивная пара Душкова/Бидар распалась 

Чемпионат.com 5 часов назад
Чешская фигуристка Анна Душкова сообщила, что прекратила сотрудничество с фигуристом Мартином Бидаром.
«С сожалением сообщаю, что наше с Мартином путешествие в мире фигурного катания подошло к концу. Вместе мы провели шесть лет, пережили несколько незабываемых моментов, у нас осталось много воспоминаний. С этого момента мы продолжаем наши карьеры с новыми партнерами», — написала Душкова на своей странице в «инстаграме».
Спортивная пара Душкова/Бидар становилась чемпионами мира среди юниоров в сезоне-2015/2016. В сезоне-2016/2017 они заняли седьмое место на чемпионате Европы и 14-е — на чемпионате мира.
Чемпионат.com: последние новости
Фигурист Ханю задумался о прыжке в 5 оборотов Формула-1. Гран-при Азербайджана. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Дюамель и Рэдфорд завершили карьеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8022
Умерла 15-летняя российская сноубордистка56
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»289
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение