Программа «Звездная дорожка», представленная «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания, вышла на новый этап развития

Теперь на мастер-классы «Звездная дорожка» будут приглашаться не только юные фигуристы, но и их тренеры. Прошедшие годы работы над проектом показали, что уникальный опыт тренеров Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы нужно передавать не только детям, но и их постоянным тренерам. Это позволит существенно повысить эффективность подготовки начинающих спортсменов и увеличить их шансы на успешную спортивную карьеру.

Первый совместный урок запланирован в г. Искитим Новосибирской области. Он пройдет под руководством Виктора Николаевича Кудрявцева в рамках соревнований, носящих его имя: на Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера России В. Н. Кудрявцева приедут спортсмены-одиночники, взрослые и юниоры. Дети получат возможность получить новые навыки, большой положительный эмоциональный заряд и показать свой талант тренерам высочайшей квалификации.

По мнению генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, подобные встречи "…становятся настоящим событием в жизни юных спортсменов, живое общение со звездами российского фигурного катания, лучшими и самыми известными российскими тренерами служат стимулом к упорной работе и совершенствованию собственного мастерства, стремлению к высоким результатам. "

Посещение таких мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. В конце года по уже сложившейся традиции они будут приглашены на одно из крупнейших соревнований на территории России, где смогут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой — дети обычно живут в официальном отеле турнира, смотрят соревнования с трибуны вместе с участниками, откатавшими свои программы. Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.

Ирина Лобачева, Александр Жулин, "Ростелеком" выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. Первый мастер-класс прошел в 2011 году в Саранске. На него были приглашены дети, занимающиеся фигурным катанием в спортивных школах города, и спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате России, а проводили занятие знаменитые тренеры — Виктор Кудрявцев и Тамара Москвина . В дальнейшем уроки проходили в Калининграде и Хабаровске, Омске и Чите, в Сочи и в Ханты-Мансийске, в Рязани, Самаре, в Тюмени, Туле, Архангельске и Владикавказе и т. п., всего более чем в пятидесяти городах России. Преподавателями и наставниками выступили Артур Дмитриев Алексей Урманов , Оксана Козакова и другие прославленные фигуристы.

Социальные инициативы и проекты — важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.