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Евгения Медведева: В роли ведущей чувствую себя немного не в своей тарелке
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Евгения Медведева: В роли ведущей чувствую себя немного не в своей тарелке 

Советский спорт 1 час назад
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как чувствует себя в роли телеведущей в шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.
«Мне очень нравится быть ведущей, но все равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера еще не закончена, и все-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела с микрофоном в руках.
Но это тоже определенный опыт, кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», — сказала Медведева в интервью «Леди Mail.Ru».
Напомним, 18-летняя фигуристка ведет шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
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